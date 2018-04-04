Еще одна международная финорганизация готова выдавать Азербайджану манатные кредиты (Эксклюзив)

4 апреля 2018 08:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) обсуждает с правительством Азербайджана возможность выдачи в стране манатных кредитов, сообщил Trend источник в банке.

По словам источника, ЧБТР проявляет интерес к выдаче в Азербайджане кредитов в национальной валюте и в дальнейшем планирует расширить их долю в своем кредитном портфеле.

"Сегодня мы активно изучаем возможности, как мы можем начать кредитовать в национальной валюте. Тем не менее, в настоящее время выдавать кредиты в манатах сложно [для зарубежных инвесторов] из-за затрат на хеджирование", - сказал собеседник агентства.

Как объяснил источник, интерес в выдаче займов в манатах также связан с тем, что азербайджанские банки почти не заинтересованы в долларовых средствах. "Банковская система Азербайджана весьма долларизована и банки имеют значительную короткую открытую валютную позицию [объемы депозитов в инвалюте превышают объемы кредитов в инвалюте], поэтому они сейчас больше заинтересованы в поиске манатных средств и почти не проявляют интереса к кредитам в долларах", - сказал собеседник агентства.

Однако, даже несмотря на такой спрос международным кредиторам сложно получить доступ к среднесрочному манатному финансированию по конкурентоспособным ставкам, добавил собеседник агентства.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЧБТР определяет новые возможности для бизнеса в Азербайджане
Бизнес 1 апреля 08:00
ЧБТР определяет новые возможности для бизнеса в Азербайджане
Бизнес 30 марта 11:27
Еще одна международная финорганизация готова выдавать Азербайджану манатные кредиты (Эксклюзив)
Бизнес 27 марта 14:36
ЧБТР огласил планируемый объем кредитования в Азербайджане на 2018 год (Эксклюзив)
Бизнес 27 марта 14:00
TAP может получить еще один источник финансирования (Эксклюзив)
Энергетика 22 марта 14:26
ЧБТР: “Север-Юг” внесет значительный вклад в рост грузоперевозок через Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 22 марта 11:05
У проекта "Южный газовый коридор" может появиться еще один кредитор (Эксклюзив)
Энергетика 3 октября 2017 10:20
ЧБТР может стать акционером еще одного банка в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 2 октября 2017 12:10
У проекта "Южный газовый коридор" может появиться еще один кредитор (Эксклюзив)
Энергетика 29 сентября 2017 12:13
Президент ЧБТР прокомментировал возможность приватизации Международного банка Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 29 сентября 2017 10:11
Черноморский банк торговли и развития готов увеличить финансирование проектов в Азербайджане - президент (Эксклюзив)
Бизнес 14 июня 2017 08:14
Черноморский банк торговли и развития готов увеличить финансирование проектов в Азербайджане - президент (Эксклюзив)
Бизнес 13 июня 2017 18:46
Азербайджан демонстрирует устойчивость к внешним шокам - замминистра
Бизнес 13 июня 2017 14:46
Азербайджану предложены внешние займы в нацвалюте
Бизнес 13 июня 2017 10:42
Черноморский банк торговли и развития готов финансировать "Южный газовый коридор"
Энергетика 13 июня 2017 10:36
Самир Шарифов: Черноморский банк торговли и развития выделил бизнесу в Азербайджане 360 млн евро (ФОТО)
Бизнес 13 июня 2017 10:13
AccessBank направит кредит ЧБТР на финансирование малого и среднего бизнеса в регионах Азербайджана
Бизнес 13 июля 2016 13:40
Черноморский банк торговли и развития увеличил кредитную линию азербайджанскому банку
Бизнес 11 июля 2016 20:12