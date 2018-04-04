Казахстан увеличил экспорт свинца

БАКУ /Trend/ - За январь 2018 года Казахстан экспортировал 7,5 тысячи тонн необработанного свинца, что на 74 процента больше, аналогичного показателя 2017 года, передает Energy Prom.

В денежном эквиваленте экспортные объемы достигли 18,1 миллиона долларов - практически вдвое больше, чем годом ранее.

По итогам 2017 года Казахстан экспортировал 126,1 тысячи тонн необработанного свинца - на 1 процент больше, чем годом ранее.

Основные импортеры казахстанского свинца - Вьетнам и Испания.

Использование свинца на внутреннем рынке Казахстана, в свою очередь увеличилось на 20 процентов до 24,2 тысячи тонн за 2017 год.

Добыча свинца в свинцовом концентрате за 2 месяца 2018 года составила 15 тысяч тонн - на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Свинцово-цинковых руд было добыто 843,5 тысячи тонн. Впрочем, это на 13,6 процента меньше показателя 2017 года.

Добычей свинца в руде и концентратах в Казахстане занимаются такие компании как "Казцинк" - дочерняя компания швейцарского концерна Glencore International (крупный интегрированный производитель цинка, а также - ТОО "Нова-Цинк" - дочернее предприятие ОАО "Челябинский цинковый завод".

Производство необработанного свинца в Казахстане также увеличилось в 2017 году на 11,2 процента, по сравнению с 2016 годом, до 26,4 тысячи тонн.

Основной объем производства приходится на Восточно-Казахстанскую область, где функционирует "Казцинк".

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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