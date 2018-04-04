Бакинский порт получил новые погрузчики из Китая (ФОТО) (версия 2)

4 апреля 2018 13:57 (UTC+04:00)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт получил 34 погрузчика от Международного центра по экономическому и техническому обмену Китая.

Презентация техники прошла в среду в основном грузовом терминале ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Техника, общая стоимость которой составляет около двух миллионов долларов, передана Бакинскому порту на основе межправительственного грантового соглашения между Китаем и Азербайджаном.

Среди 34 единиц техники - 16 автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн, два 45-тонных телескопических контейнеропогрузчика, три 30-тонных прицепа для тракторов, один 220-тонный кран и другое оборудование.

Акт о сдаче-приеме новой техники подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов и посол КНР в Азербайджане Вей Цзинхуа.

Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, который станет крупнейшим портом в Каспийском море, является важной частью транспортной инфраструктуры Азербайджана. Первая фаза строительства порта будет завершена в мае 2018 года. После завершения первой фазы мощность порта составит 15 миллионов тонн грузов в год. По итогам второго этапа мощность порта будет увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч контейнеров в год, а на следующем этапе - до одного миллиона контейнеров в год.

(Автор: Максим Цурков)

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