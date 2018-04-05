Число получателей микрокредитов в Казахстане вырастет вдвое

5 апреля 2018 11:34 (UTC+04:00)

В 2018 году количество получателей микрокредитов по сравнению с 2017 годом вырастет в два раза, до почти 14 тысяч человек.

Об этом, как передает МИА «Казинформ», на пресс-конференции сказал заместитель директора департамента занятости населения и развития рынка труда министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболат Абулхатин.

По словам Абулхатина, благодаря этому будут созданы новые рабочие места. Он добавил, что в прошлом за счет 7 200 микрокредитов было открыто порядка трех тысяч рабочих мест.

“В прошлом году 7 200 человек получили микрокредиты, из них в сельской местности - 6 791 человек, а остальные финансовые средства взяли жители городов. 4 127 человек получили кредиты для начало своего бизнеса”, - сказал Абулхатин.

Он также напомнил, что по поручению президента Казахстана дополнительно на эти цели выделяется 20 миллиардов тенге.

“В общем, в бюджете на 2018-2021 годы было предусмотрено 42 миллиардов тенге на микрокредитование. В целом общая сумма, выделяемая на микрокредитование составит 62 миллиарда тенге. Из дополнительно выделенных средств 14 миллиардов тенге направляется на финансирование сельских жителей, а шесть миллиардов тенге будет направлено в города”, - сообщил Абулхатин.

Официальный курс на пятое апреля составляет 319,88 KTZ/USD.

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Azernews Newspaper
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