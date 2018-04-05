Стала известна стоимость совместных азербайджано-иранских автомобилей

5 апреля 2018 15:42 (UTC+04:00)

НЕФТЧАЛА /Trend/ - Стоимость автомобилей, которые будут производиться на совместном азербайджано-иранском заводе в Нефтчалинской промышленной зоне, составит 14-16 тысяч манатов.

Об этом в четверг журналистам сказал Эмин Ахундов, председатель правления компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода.

По его словам, до конца текущего года на заводе планируется наладить выпуск новых моделей, которые будут стоить несколько дороже - 18-20 тысяч манатов.

На заводе производятся автомобили под брендом "Хазар", а в будущем начнется производство ряда моделей Peugeot и Renault. Ежегодная мощность завода составляет около 10 000 автомобилей. Как ожидается, основным зарубежным рынком сбыта этих автомобилей станет СНГ, в том числе Украина, Россия и страны Центральной Азии.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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