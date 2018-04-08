Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Строительство железнодорожного участка Астара-Решт поможет повысить привлекательность проекта "Север-Юг".

Об этом сказал Trend первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.

"Наверное, основное препятствие на пути развития потенциала "Север-Юг" - это участок Астара-Решт. Здесь приходится осуществлять перевалку грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный. Это приводит к повышению сроков транспортировки и снижению номенклатуры перевозимых грузов", - сказал Алырзаев.

Напомним, что ранее Азербайджан и Иран подписали соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана.

По словам Алырзаева, сдача данного участка в эксплуатацию сыграет положительную роль в развитии проекта.

"Удастся сократить срок и стоимость перевозок. Не секрет, что сухопутные перевозки дороже морских. Тем не менее приоритетом является срок доставки товара. Когда "Север-Юг" заработает в полную мощность, то грузоотправители увидят его преимущества перед морскими перевозками", - сказал Алырзаев.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

АО "РЖД Логистика" — крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор. Он создан в целях развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД.

Компания является одним из лидеров российского рынка логистического аутсорсинга для промышленных предприятий, предоставляющим комплексные услуги по управлению цепями поставок.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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