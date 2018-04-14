Торговый конфликт отрицательно сказывается на сырьевых товарах - эксперт

БАКУ /Trend/ - Цены на сырьевые товары на прошлой неделе оставались практически неизменными, в то время мировые рынки оказались вовлечены во всё расширяющийся взаимный обмен ударами в торговом конфликте между США и Китаем, сказал Trend глава отдела стратегий инвестиционного банка Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, после того, как Китай ответил на американские торговые пошлины, рынок начало бросать из стороны в сторону под влиянием противоречивых сигналов, поступающих из Белого дома.

"В общем и целом, цены на сырьевые товары несколько упали, но не достигли минимума, причем самые большие потери понесли соевые бобы и нефть. Первый удар по сырьевым товарам нанесла публикация Китаем перечня из 106 американских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов, которые будут обложены дополнительным 25-процентным налогом на импорт. После этого Белый дом опубликовал перечень из 1300 товаров, импортируемых из Китая – от промышленных технологий до транспорта и медицинских продуктов. В ответ на это Китай включил в свой список еще больше товаров из США, включая соевые бобы и прочие сельскохозяйственные продукты, а также множество других вещей – от автомобилей до химикатов и виски, сигар и табака. После объявления об этих мерах на мировом фондовом рынке началась активная продажа рассматриваемых товаров, поскольку расширение торговой войны в потенциале может довольно существенно повлиять на спрос и предложение. Подобные опасения довольно значительно ударили по циклическим сырьевым товарам типа нефти и промышленных металлов, в то время как, например, по золоту, которое в данном случае выступает в качестве "тихой гавани", ценовое предложение несколько выросло. Впрочем, самый сильный удар был нанесен по сельскохозяйственному сектору, поскольку на основных культурах типа соевых бобов, кукурузы и хлопка весьма отрицательно сказались продажи со стороны спекулятивных фондов", - отметил Хансен.

После этого, как отметил Хансен, началась игра в "хорошего и плохого полицейского" со стороны Белого дома, когда недавно назначенный экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу вызвал определенное оживление на рынке, выразив готовность к переговорам с Китаем.

"Но затишье продолжалось только один день, а потом Трамп дал американским чиновникам задание рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин против Китая на сумму 100 миллиардов долларов. Фьючерсы на американские соевые бобы резко упали после этих новостей, которые поставили под угрозу торговлю данным товаром с Китаем, крупнейшим покупателем американской сои в мире. Когда пыль уляжется, едва ли США и Китай смогут жить друг без друга, так как остальные крупные экспортеры, особенно из Южной Америки, просто не могут удовлетворить быстрорастущий спрос со стороны КНР. При этом в прошлом году половину китайского импорта соевых бобов уже обеспечивала Бразилия, тогда как поставки из США составили около одной трети или 33 миллиона тонн на общую сумму в 12 миллиардов долларов. Заявление Китая застало врасплох немало спекулятивных длинных позиций по сое и кукурузе – в частности, после того, как трейдеры закупили обе эти культуры под влиянием недавнего отчета, в котором было показано, что американские фермеры в этом году планируют сажать меньше сои и кукурузы, чем ожидалось раньше", - отметил эксперт.

Хансен, отметил, что на рынке заметны определенные опасения по поводу того, что торговая война может сильно затормозить темпы мирового экономического роста и, как следствие, спрос на зависящие от этого роста сырьевые товары типа меди. Впрочем, пока единственный вред, который нанесли эти опасения, заключается в убытках по рекордным спекулятивным длинным позициям хедж-фондов по фьючерсам на медь.

Эксперт сказал, что предпасхальный рост цен на нефть на фоне риска введения санкций против Ирана и напряженных ирано-саудовских отношений в конечном итоге все же не смог набрать достаточно оборотов, чтобы пробить максимальный январский уровень.

"Это поставило под некоторое сомнение технические прогнозы в данной сфере, в частности – учитывая подготовку к новым спекулятивным покупкам, которая наблюдается в течение нескольких последних недель. При этом сокращение американских запасов обеспечило некоторое облегчение, несмотря на то, что рассматриваемые изменения в основном были вызваны новыми рекордными показателями по американскому экспорту. Китай стал крупным импортером сырой нефти из США, и теперь, поскольку китайцы поклялись бороться с трамповскими пошлинами "до конца", второй раунд повышения пошлин в потенциале может довольно ощутимо ударить по этой растущей торговле. Всё это может еще несколько повысить относительное давление WTI на Brent по причине потенциальной борьбы за новых покупателей без предложения более широких скидок. Относительно высокая корреляция с американским фондовым рынком практически однозначно должна обеспечить сохранение волатильности цен на нефть по мере развития торгового конфликта. Определенную поддержку рассматриваемому рынку может оказать приближение намеченного на май принятия в США решения по санкциям против Ирана, в сочетании с постоянными попытками нанесения ракетных ударов по Саудовской Аравии из Йемена. Данная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока технические прогнозы не ухудшатся еще больше. Мы полагаем, что цены на нефть, скорее всего, останутся в определенном диапазоне, поскольку краткосрочный риск идет на понижение, но данный диапазон в потенциале будет весьма ограниченным (от 62,5 до 60 долларов за баррель)", - сказал Хансен. (Автор: Анвар Мамедов)

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