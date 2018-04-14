Казахстан изучает опыт Норвегии в области развития инноваций и технологий

Норвежскую столицу посетила делегация Казахстанского АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР) во главе с председателем правления Маратом Омаровым, передают казахские СМИ.

Представители «НАТР» провели переговоры с руководством государственного агентства по поддержке и развитию инноваций Innovation Norway, национального агентство IDN по продвижению сотрудничества норвежских технологических компаний с иностранными партнерами, Oslo International Hub.

Интерес НАТР к Норвегии не случаен. Эта скандинавская страна уже долгие годы является одними из мировых лидеров в области технологического развития, человеческого потенциала и устойчивого развития.

«Изучение норвежского опыта в области развития инноваций и технологий, поддержки малого и среднего бизнеса позволит применить и выработать наиболее эффективные меры государственной поддержки инновационной деятельности в нашей стране», - отметил руководитель НАТР.

В частности, были достигнуты определенные договоренности по сотрудничеству НАТР с IDM по оказанию помощи казахстанской стороне по методологической поддержке частным инкубаторам. Интересен и опыт Innovation Norway по предоставлению качественных услуг в сфере инновационного менеджмента.

В свою очередь, вице-президент Innovation Norway по инновационной политике Ева Камерер сказала: «В рамках принятой недавно в Норвегии экспортной стратегии Казахстан рассматривается как перспективный рынок в сфере «зеленых» технологий и нефте-сервисных компаний».

Не собирается откладывать сотрудничество с Казахстаном в долгий ящик и Oslo International Hub, представители которого выразили большой интерес к созданию и размещению на территории выставки EXPO 2017, после ее завершения Международного технопарка IT-стартапов. Руководство хаба норвежской столицы выразило желание принять самое активное участие в работе Астанинского экономического форума, который состоится во второй декаде мая в казахстанской столице.

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