Закир Нуриев: Банки Азербайджана полностью покрывают спрос населения на иностранную валюту

16 апреля 2018 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня нет ни макроэкономических, ни финансовых, ни прочих факторов, которые могут привести к удешевлению курса маната, сказал в понедельник Trend председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

“Макроэкономические показатели по итогам первого квартала, а также объем золотовалютных резервов Центрального банка страны подтверждают отсутствие в стране фундаментальных факторов для удешевления маната. Это было сказано и в ходе последнего выступления главы Центробанка Эльмана Рустамова”, - отметил Нуриев.

Глава АБА отметил, что цены на нефть, которые являются одним из основных факторов, имеющих влияние на курс маната, на сегодняшний день также стабильны.

“Все мы знаем, что одним из факторов, которые могут повлиять на курс маната, является стоимость нефти. Сегодня все могут убедиться, что стоимость нефти колеблется в районе 70 долларов. Курс маната сегодня стабилен, и нет никаких внешних предпосылок, которые могли бы повлиять на него”, - отметил Нуриев.

На сегодняшний день банки, по его словам, также работают в обычном режиме.

“Весь спрос населения на иностранную валюту полностью покрывается, в некоторых банках предложение даже превышает спрос. Это дает понять, что сегодня нет никаких предпосылок для удорожания курса инвалюты в стране”, - сказал глава АБА.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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