В Азербайджане создается региональная ассоциация провайдеров кредитной информации

17 апреля 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается региональная ассоциация провайдеров кредитной информации. Об этом сказал во вторник исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов .

По словам исполнительного директора, создание региональной ассоциации - очередной шаг в направлении превращения Азербайджана в финансовый центр региона.

Алышов также отметил, что Азербайджан всегда был известен нефтяным сектором, однако под руководством главы государства ненефтяной сектор начал активно развиваться.

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