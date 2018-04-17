Азербайджанский AccessBank нацелен на развитие цифрового банкинга

17 апреля 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский AccessBank нацелен на дальнейшее развитие цифрового банкинга, сказала во вторник исполнительный директор банка по цифровому банкингу Сабина Гурбанова на I Международной банковской выставке-конференции на тему "Цифровой банкинг и безопасность".

По словам Гурбановой, AccessBank своевременно вложил средства в развития IT-инфраструктуры и может идти в ногу с инновациями на рынке.

"В настоящее время AccessBank является одним из ведущих банков Азербайджана в сфере цифрового банкинга и предлагает различные инновативные решения своим клиентам. Одним из этих решений является платформа мобильного и интернет-банкинга myAccess. Сегодня, если учитывать эту платформу, а также работу наших филиалов, то можно сказать, что более 70 процентов транзакций проходит через интернет", - сказала Гурбанова.

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