Кыргызстан может внести изменения в администрирование импорта из стран ЕАЭС

Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Кыргызстана Октябрь Абдыкаимов в ходе встречи с предпринимателями – членами бизнес ассоциации ЖИА рассказал о намеченных мерах по оптимизации механизма администрирования импорта из стран ЕАЭС, передает ИА Knews.

Ряд предпринимателей предложили пересмотреть существующий механизм выдачи справок о налоговой регистрации в целях импорта из стран ЕАЭС, так как действующая система, по их мнению, создает неудобства и оборачивается дополнительными расходами для импортеров.

Глава Налоговой службы подчеркнул необходимость действующего правила по предоставлению справки о налоговой регистрации и сопроводительного накладного при ввозе товара из стран ЕАЭС и рассказал о намечаемых мерах по совершенствованию и оптимизации существующего механизма.

В частности, ГНС предлагает увеличить срок действия справки о налоговой регистрации с одного месяца до полугода.

«Тем самым импортеры могут осуществлять ввоз товаров из стран ЕАЭС, получив такую справку один раз, которая будет действительна в течение 6 месяцев», – отметил руководитель фискального органа.

Также, по словам главы ведомства Абдыкаимова, ГНС с целью системного решения вопроса планирует создать Сервисные центры вблизи четырех ККП на кыргызско-казахстанской границе, которые будут оказывать комплекс услуг для экспортеров и импортеров на экстерриториальной основе, подобно Сервисному центру на КПП «Сосновка». Это позволит оптимизировать процедуру оформления необходимых документов и ускорить прохождение груза. В проект постановления правительства об этих СЦ также внесен пункт с нормой, обязывающей выдачу справки независимо от места налоговой регистрации (прописки) этими центрами обслуживания.

Абдыкаимов напомнил, что существующий механизм был введен в конце 2016 года вместо ранее действовавших талонов, как заслон против ввоза неучтенных товаров и защита интересов добросовестных налогоплательщиков.

«После введения нового механизма администрирования импорта из стран ЕАЭС (предусматривающего оформление справок и сопроводительных накладных) в 2017 году сбор НДС по импорту по сравнению с 2016 годом увеличен на 25%, или на 3 млрд сомов. В этом году уже есть рост по сравнению с 2017 годом на 20%», – пояснил председатель Налоговой службы.

Он также предложил активнее пользоваться электронными услугами, предлагаемыми на сайте ГНС. Для этого необходимо получить доступ в кабинет налогоплательщика и будет возможность передавать по интернету в соответствующий налоговый орган сопроводительные накладные на ввозимый товар. Это позволит сэкономить время, а также отпадет необходимость в справке.

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