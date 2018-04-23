Новый министр сельского хозяйства Азербайджана обнародовал три основных принципа деятельности

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, выступая в понедельник во время своего представления коллективу министерства, обнародовал основные принципы деятельности ведомства, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Министр отметил, что деятельность ведомства будет построена на грамотном и эффективном управлении, на применении инноваций (прозрачность, эффективность, подотчетность), а также самое главное быть рядом с сельскими жителями и фермерами.

Среди приоритетов деятельности, Керимов также назвал изучение проблем, с которыми сталкиваются фермеры, и нахождение путей их решения, а также осуществление мероприятий с целью расширения применения проекта «Электронное сельское хозяйство».

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Инам Имдад оглу Керимов 21 апреля 2018 года был назначен министром сельского хозяйства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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