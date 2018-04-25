В городе Ош открылось совместное узбекско-кыргызское предприятие

25 апреля 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстанском городе Ош открылось новое совместное узбекско-кыргызское предприятие по производству металлопластиковых окон и дверей «Imzo», сообщают в среду кыргызстанские СМИ.

«В рамках намеченных программ сотрудничества будет продолжена работа по открытию совместных предприятий в интересах народов Кыргызстана и Узбекистана. Простые люди нашей страны очень рады и с большой надеждой говорят о политике президента Шавката Мирзиёева в отношении соседей», — заявил мэр города Айтмамат Кадырбаев на церемонии открытия.

По словам мэра, масштабные изменения в различных сферах жизни Узбекистана положительно сказываются на развитии узбекско-кыргызских отношений и совместных проектах.

Согласно информации, на предприятии создано более 70 рабочих мест и открыты две производственные линии.

Отношения Ташкента и Бишкека активизировались после почти десятилетия заметного охлаждения. Разногласия были связаны с неопределенностью линии государственной границы после распада СССР. Однако в 2017 году стороны подписали промежуточный договор, впервые в истории очерчивающий около 85 процентов границы. С этого момента лидеры двух стран успели провести несколько визитов на высшем уровне, подписали прорывные соглашения по экономическому сотрудничеству.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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