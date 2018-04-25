АвтоВАЗ намерен увеличить продажи в Узбекистане

Российский "АвтоВАЗ" намерен до конца года продать в Узбекистане порядка 4 тысяч автомобилей, сообщает в среду Sputnik Узбекистан.

По словам менеджера по экспортным продажам ПАО "АвтоВАЗ" Ильи Симакина, рынок Узбекистана достаточно закрытый для иностранных производителей, здесь основные позиции занимает GM. Тем не менее российская компания, отметил он, намерена громко заявить о себе, и буквально через год-два модели АвтоВАЗа будут чаще встречаться на улицах городов Узбекистана.

"В предыдущие годы мы продавали порядка 100 машин в год. В прошлом году произошел взрывной рост, было реализовано около 1 тысячи авто. Это связано с тем, что рынок стал приоткрываться для нашей компании, мы получили послабления в части ввозных акцизов. До конца этого года планируем продать 3-4 тысячи авто. Основные продажи, скорее всего, придутся на бюджетные модели — "Ладу Гранта", 4х4 и другие", — рассказал в кулуарах выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018 Илья Симакин.

В дальнейших планах российского автопроизводителя — создание сети собственных дилерских центров по всей республике. На сегодняшний день их пока четыре — два в Ташкенте, один в Самарканде и еще один в Каракалпакстане. До конца года планируется открыть еще четыре автосалона, брендированных под требования АвтоВАЗа.

Что касается возможности создания сборочных производств в Узбекистане, то Семакин не смог подтвердить наличие подобных планов у российской компании.

"Для нас главное — это экономическая целесообразность, если она будет, то компания готова работать и в направлении создания сборочных производств, как это, например, было в Казахстане. Это вопрос будущего, важно, чтобы сейчас был стабильный рост продаж авто в республике. Наши модели конкурентоспособны с аналогами от GM по цене, но они более современные, это и может привлечь покупателя", — отметил он.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "Автоваз" и в Ижевске — "ЛАДА Ижевский автомобильный завод".

Сегодня марка представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в семь семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20 процентов доли российского рынка легковых автомобилей. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России — более 300 дилерских центров.

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