Добыча железных руд в Казахстане незначительно увеличилась

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала текущего года горнорудные компании Казахстана добыли железных руд на 63,2 миллиарда тенге, что на 0,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, передает Energy Prom.

Наибольший объем добычи пришелся на Костанайскую область (87,1 процента от общей доли Казахстана, 55,1 миллиарда тенге), далее следуют Карагандинская (10,4 процента от общего объема Казахстана, 6,6 миллиарда тенге) и Акмолинская области (1,6 процента от общего объема Казахстана, 1 миллиард тенге).

Крупнейшим добытчиком среди трех указанных регионов стала «АрселорМиттал Темиртау», чей железорудный департамент представлен дочерним ТОО «Оркен», объединяющим горнодобывающие предприятия железорудного направления компании.

В Костанайской области также работает Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (АО ССГПО) - крупное предприятие по добыче и обогащению железных руд, входящее в состав Eurasian Resources Group (ERG).

В Карагандинской области в железорудной сфере также работают ТОО «Металлтерминалсервис» (месторождение Шойынтас) и ТОО «Bapy Mining» (месторождение Бапы).

В натуральном выражении добыча железных руд за год (I квартал 2017 года – I квартал 2018) подскочила на 4,8 процента, до 9,8 миллиона тонн. Из них железорудные концентраты составили 2,7 миллиона тонн - на 11,4 процента больше, чем годом ранее.

Официальнфй курс на 26 апреля составил 326.28 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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