Казахстанская компания «Астык Транс» снижает стоимость аренды зерновозов в экспортном направлении

27 апреля 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АО «Астык Транс» снижает с 1 мая текущего года стоимость аренды вагонов-зерновозов в экспортном направлении, сообщает пресс-служба компании.

«В целях увеличения грузопотока и реализации экспортного потенциала казахстанского зерна акционерным обществом «Астык Транс» принято решение о снижении с 1 мая 2018 года стоимости аренды вагонов-зерновозов до 15 процентов в экспортном направлении (в зависимости от дальности маршрута)», - говорится в сообщении компании.

Напомним, что казахстанский парк зерновозов составляет около 10 тысяч вагонов, из них 6 252 единицы находятся в управлении крупнейшего казахстанского оператора по перевозке зерновых грузов АО «Астык Транс».

Общий вагонный парк в управлении АО «Астық Транс» позволяет обеспечить перевозку 5,5 миллиона тонн зерна в год.

Основным видом деятельности АО «Астык Транс» является оперирование специализированным подвижным составом для перевозки зерна, оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке зерна во внутриреспубликанском и международном сообщениях.

При этом Общество имеет возможность наращивать производственные мощности, привлекая дополнительный парк вагонов для обеспечения возрастающей потребности агропромышленного комплекса Казахстана в железнодорожной перевозке зерна.

В перспективе АО «Астық Транс» ставит перед собой задачу развивать мультимодальные перевозки зерновых грузов с применением технологии маршрутизации.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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