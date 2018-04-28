Минтранс Турции о строительстве совместного с Азербайджаном логистического центра в Карсе (Эксклюзив)

28 апреля 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству логистического центра в рамках проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) осуществлены более чем на 50 процентов. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, отсутствуют какие-либо задержки в строительстве логистического центра в Карсе.

"После ввода в эксплуатацию, логистический центр в Карсе станет одним из наиболее важных железнодорожных хабов в Турции", - сообщили в министерстве.

В министерстве также отметили, что открытие логистического центра в Карсе состоится 30 октября текущего года.

Под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведена под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

В министерстве также отметили, что на территории логистического центра будут построены железнодорожные линии протяженностью в 16 километров, и этот участок будет подсоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс.

30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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