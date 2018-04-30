Узбекистан и Турция заключат инвестсоглашения на $3 млрд

30 апреля 2018 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Турция в понедельник заключили соглашения по инвестиционным проектам и подписали более 20 документов по итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Согласно информации, лидеры двух стран также подписали совместное заявление о поднятии узбекско-турецкого стратегического сотрудничества на новый уровень.

В общей сложности между двумя государствами было подписано 23 документа по сотрудничеству в экономической, торговой, транспортно-логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах.

Вместе с тем, на проходящем в Ташкенте узбекско-турецком бизнес-форуме ожидается заключение соглашений общей стоимостью в 3 миллиарда долларов США по более чем 50 новым инвестиционным проектам.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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