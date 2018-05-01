Назначен новый директор учебного центра минналогов Азербайджана

1 мая 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фархад Амирбеков назначен директором учебного центра министерства по налогам Азербайджана.

Об этом стало известно Trend из достоверных источников.

Ранее Амирбеков занимал должность советника министра образования Азербайджана, возглавлял Бакинскую межбанковскую валютную биржу.

Отметим, что Амирбеков продолжит занимать должность президента исследовательского центра UNEC.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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