Госкомтаможни Азербайджана более чем на треть перевыполнил прогноз по поступлениям (версия 2)

2 мая 2018 13:36 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Прогноз по таможенным поступлениям в государственный бюджет Азербайджана по итогам первых четырех месяцев перевыполнен на 36 процентов, сказал в среду председатель Государственного таможенного комитета страны Сафар Мехтиев, отвечая на вопросы журналистов.

"По предварительным подсчетам по итогам четырех месяцев прогноз по поступлениям в государственный бюджет выполнен на 136 процентов. За этот период мы перечислили в бюджет 1 021 миллиона манатов при фактическом прогнозе в 750 миллионов манатов. Я считаю, что эта тенденция будет продолжена и дальше", - сказал глава ГТК.

Коснувшись причин существенного роста таможенных поступлений в государственный бюджет, Мехтиев отметил, что это связано с увеличением импортных операций.

"Согласно данным на конец первого квартала 2018 года, объем импорта вырос на 668 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Мехтиев.

Напомним, что прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 2,43 миллиарда манатов.

Официальный курс на второе мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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