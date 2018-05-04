С начала года в Узбекистане создано почти 11 тыс. новых предприятий

БАКУ /Trend/ - C начала 2018 года количество действующих в Узбекистане предприятий и организаций увеличилось на 10,9 тысячи (3,8 процента), что указывает на улучшение деловой активности в экономике, сообщает в пятницу пресс-служба Центробанка Узбекистана в обзоре денежно-кредитной политики в I квартале 2018 года.

Согласно информации, макроэкономическая ситуация в I квартале 2018 года складывалась в условиях повышения деловой и инвестиционной активности, а также роста объемов производства в реальном секторе экономики. Формированию положительных тенденций в экономике способствовало сохранение макроэкономической стабильности и продолжение реализации государственных программ развития и преобразований.

«Динамика основных макроэкономических показателей свидетельствует о том, что действующие денежно-кредитные условия в целом не оказывают сдерживающего воздействия на экономическое развитие», – говорится в обзоре.

В I квартале 2018 года рост ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 5,1 процента, объем совокупных инвестиций в экономику увеличился на 29,4 процента, промышленное производство — на 11,8 процента.

Внешнеторговый оборот составил 7,9 миллиарда долларов с положительным сальдо в размере 249,4 миллиона долларов, что наряду с положительной динамикой других статей счета текущих операций, способствовало сохранению внешней сбалансированности экономики и устойчивости обменного курса.

Сгладить возможный сезонный дефицит отдельных видов потребительских товаров и снизить риски резких всплесков цен на них позволят пересмотр и оптимизация внешнеторгового регулирования в отношении продуктов повышенного спроса.

Отмечается, что потенциальные риски усиления инфляционного давления в экономике в ближайшей перспективе сохраняются со стороны как внутренних, так и внешних факторов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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