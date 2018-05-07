Минтранс Турции подтвердил дату открытия моста «Чанаккале-1915»

БАКУ /Trend/ - Запланированная ранее на 2023 год церемония открытия моста «Чанаккале-1915» состоится 18 марта 2022 года, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, говорится в сообщении министерства.

В сообщении отмечается, что мост «Чанаккале-1915», будет одним из важных мостов Турции.

«В настоящее время завершено создание инфраструктуры для строительства моста «Чанаккале-1915», а с 2019 года начнутся работы по его строительству» - сказал Арслан.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес дату открытия моста «Чанаккале-1915», которая была запланирована на 2023 год.

Отметим, что строительство моста «Чанаккале-1915», который станет самым длинным подвесным мостом в мире, началось в марте 2017 года.

Мост не только соединит полуостров Гелиболу с районом Лапсеки, но и позволит сократить время транспортировки грузов из Европы в Эгейский и Западно-средиземноморский регионы Турции в обход Стамбула.

Первоначально, открытие моста «Чанаккале-1915» протяженностью 3 860 метров было намечено на 2023 год, когда страна будет широко отмечать 100-летие Турецкой Республики.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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