Государственные ведомства в Кыргызстане смогут проводить закупки без тендера

26 июня 2018 10:56 (UTC+04:00)

Организации, входящие в государственную структуру, в скором времени смогут проводить мелкие закупки без проведения тендера.

Об этом во вторник сообщило кыргызстанкое информагентство "Кабар".

Директор Департамента государственных закупок Министерства финансов Кыргызстана Улан Озумбеков, выступая на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал, что при этом сумма стоимости закупки не должна превышать 3 процентов уставного капитала.

«Это позволит оперативно покупать минимальные вещи, к примеру лампочки. При этом необходимо будет обязательно разместить итоги закупки: что куплено, по какой цене и в каком количестве», - добавил Озумбеков.

Минимальная пороговая сумма зависит от форм собственности и уставного капитала.

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