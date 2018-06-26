Государственные ведомства в Кыргызстане смогут проводить закупки без тендера

Организации, входящие в государственную структуру, в скором времени смогут проводить мелкие закупки без проведения тендера.

Об этом во вторник сообщило кыргызстанкое информагентство "Кабар".

Директор Департамента государственных закупок Министерства финансов Кыргызстана Улан Озумбеков, выступая на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал, что при этом сумма стоимости закупки не должна превышать 3 процентов уставного капитала.

«Это позволит оперативно покупать минимальные вещи, к примеру лампочки. При этом необходимо будет обязательно разместить итоги закупки: что куплено, по какой цене и в каком количестве», - добавил Озумбеков.

Минимальная пороговая сумма зависит от форм собственности и уставного капитала.

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