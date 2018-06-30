Азербайджан и Корея подписали соглашение о таможенном сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе двусторонней встречи на сессии Совета таможенного сотрудничества ВТО председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев и руководитель Корейской таможенной службы Ким Юнг Мун подписали "Соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве в таможенных вопросах между правительствами Азербайджана и Кореи". Об этом говорится в сообщении ГТК, распространенном в субботу.

В ходе встречи обсуждались существующие связи между Азербайджаном и Кореей, было подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в таможенной сфере.

Мехтиев сказал, что Азербайджан заинтересован в продолжении связей с корейскими коллегами во всех сферах таможенного, в особенности в сферах упрощения торговли, анализа рисков, применения информационных технологий и отметил значимость взаимного обмена опытом.

Глава Корейской таможенной службы отметил, что Корея придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном, а также отметил особую роль таможенной службы в развитии сотрудничества между двумя странами.

Стороны особо подчеркнули, что Соглашение в таможенной сфере, заключенное между Азербайджаном и Кореей, придаст стимул расширению сотрудничества между двумя странами, ускорит двустороннюю интеграцию.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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