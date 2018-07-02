Межбанк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для сотрудников полиции

2 июля 2018 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) дал старт новой кредитной кампании, приуроченной к профессиональному празднику сотрудников полиции. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках кампании в преддверии «Дня полиции» второго июля, сотрудники правоохранительных органов, являющиеся владельцами зарплатных и пенсионных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.

Преимущества данной кампании:

  • Сумма кредита – до 20 000 манатов
  • Срок выдачи кредита – до 60 месяцев
  • Годовая процентная ставка – со скидкой в 2%, начиная с 23%
  • Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя
  • Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период со 2 июля по 13 июля.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшее филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита, просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной или пенсионной карты на номер короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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