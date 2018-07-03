Несырьевые секторы обеспечили почти две трети роста экономики Казахстана

3 июля 2018 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вклад несырьевых секторов обеспечил почти две трети роста экономики Казахстана. Об этом заявил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, выступая во вторник на Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2018), передают казахские СМИ.

Как отметил Сагинтаев, по итогам 2017 года экономический рост составил четыре процента. При этом вклад несырьевых секторов обеспечил почти две трети роста. Это значит, что казахстанская экономика все больше начинает опираться на несырьевые сектора.

Напомним, за пять месяцев 2018 года рост ВВП составил 3,9 процента. При этом продолжается замедление инфляционных процессов - с начала года инфляция составила 2,4 процента, что ниже аналогичного периода 2017 года на 0,9 процента. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,2 процента (по отношению к маю 2017 года), что является самым низким значением за последние три года.

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