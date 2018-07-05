Азербайджанский Atabank предоставил клиетам новые Cash-in банкоматы

5 июля 2018 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Постоянно выделяющийся качеством обслуживания AtaBank, обновив свою сеть банкоматов, представил три новых Cash-in банкомата.

Теперь обладателям пластиковых карт AtaBank доступна функция немедленного ввода средств на свои счета посредством этих банкоматов. Это позволит проводить свои операции мгновенно, удобно и не теряя времени. Функция будет доступна только клиентам банка.

"Постоянно придающий большое значение качеству обслуживания AtaBank, всегда старается радовать своих клиентов новыми продуктами и услугами и всегда быть на шаг впереди. Банк планирует еще больше расширить сеть банкоматов и добавить еще несколько банкоматов Cash-in", - отметил директор департамента маркетинга и коммуникаций банка Орудж Ибрагимов.

Местоположение Cash-in банкоматов:

Филиал "Достлуг" - пр. Азадлыг, 124

Филиал "Баку" - пр. Нефтчиляр, 67

Станция метро "28 Мая" - основной вход

Более подробная информация про банкоматы и терминалы оплаты доступна по ссылке.

Функционирующий с 1993-го года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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