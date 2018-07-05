SOFAZ незначительно увеличил продажу банкам долларов

5 июля 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в июне 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 439 миллионов долларов, сообщили в Фонде в четверг.

В предыдущий месяц - в мае - SOFAZ продал банкам 422,7 миллиона долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около трех миллиардов долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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