Доллар и иена ослабевают перед значимыми событийными рисками в США

БАКУ /Trend/ - После вчерашних разногласий между представителями Европейского центрального банка положение евро является устойчивым, в то же время некоторые члены банка считают, что рынок неправильно оценивает вероятность первого повышения ставок, который ожидается в конце 2019 года.

Об этом в четверг сказал Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"Сложно сказать, в чём заключается влияние этой истории, ведь сегодня евро, вероятнее всего, меняется в ответ на другие события - например, в Японии или, что важнее, в США в связи с завтрашними данными и сегодняшними протоколами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Фактически, мы не далеки, по меньшей мере, от тактической капитуляции, если в конце недели пара EUR/USD закроется на уровне 1,17-1,25", - сказал Харди.

И всё же, по словам эксперта, йена стала слабее после того, как представительница Банка Японии Такако Масаи представила документ, в котором описывается необходимость в продолжении ослабления валюты для поддержания уровня инфляции в 2 процента.

"Для достижения этой цели понадобится время, и она сопряжена с дополнительными рисками напряжённости в мировой торговле. Ценовой диапазон USD/JPY нестабилен, и эта пара традиционно наиболее чувствительна к изменениям американских экономических ставок. Поэтому завтра стоит обратить пристальное внимание на уровни закрытия", - считает Харди.

Эксперт отмечает, что протоколы FOMC вряд ли спровоцируют заметный шок.

"Те, кто ждут мирного разрешения вопроса, возлагают надежды на рост беспокойства о сглаживании кривой доходности среди членов ФРС в условиях экономических рисков, связанных с торговой политикой США. Но мы подозреваем, что ФРС намерена повышать ставки, пока не появятся данные, которые укажут на необходимость действовать иначе. Рынок оценил вероятность повышения ставок в сентябре всего в 65 процентов, а вероятность двух повышений до собрания FOMC в декабре - 50 процентов. ФРС прогнозирует три повышения ставок в 2019 году, в чём рынок сомневается. Заявление Пауэлла 17 июля - наш следующий важный событийный риск от ФРС", - отметил Харди.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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