AccessBank продлил кредитную кампанию

6 июля 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank продлил срок кампании, с которым ваше лето станет ярче!

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, AccessBank принял во внимание высокий интерес, проявленный со стороны клиентов к кампании "5 из 5-и" и продлил ее срок до 31 июля.

В рамках кампании клиенты, желающие взять наличные кредиты, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 5 месяцев. Кроме того, во время льготного периода процентная ставка по кредиту на 5% ниже стандартной годовой процентной ставки.

Отметим, что льготный период устанавливается на основе желания клиента и может быть назначен на любой период кредитного срока.

Сделайте свое лето ярче с AccessBank!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, странице в Facebook, а также в контактном центре по номеру 151.

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