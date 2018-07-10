«АвтоВАЗ» увеличил продажи в Узбекистане в три раза

10 июля 2018 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первой половины 2018 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» увеличил продажи в Узбекистане в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили в компании.

«В Узбекистане продажи составили 785 автомобилей, что в три раза превышает результат первой половины прошлого года. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждое из которых приходится в среднем по 30 процентов от всего экспорта», – отметили в компании.

Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» заявлял о планах по продаже в Узбекистане порядка четырех тысяч автомобилей в этом году.

«В предыдущие годы мы продавали порядка 100 машин в год. В прошлом году произошел взрывной рост, было реализовано около тысячи автомобилей. Это связано с тем, что рынок стал приоткрываться для нашей компании, мы получили послабления в части ввозных акцизов. До конца этого года планируем продать 3-4 тысячи авто. Основные продажи скорее всего придутся на бюджетные модели – LADA Granta, 4х4 и другие», – рассказал менеджер по экспортным продажам ПАО «АвтоВАЗ» Илья Симакин.

В дальнейших планах российского автопроизводителя – создание сети собственных дилерских центров по всей республике. На сегодняшний день их пока четыре – два в Ташкенте, один в Самарканде и еще один в Каракалпакстане. До конца года планируется открыть еще четыре автосалона, брендированных под требования «АвтоВАЗ».

Ранее сообщалось, что узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в июне 2018 года не смог продать в России ни одного автомобиля.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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