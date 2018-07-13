В Софии открыт первый узбекско-болгарский торговый дом

БАКУ /Trend/ - В Софии накануне прошла церемония открытия первого узбекско-болгарского торгового дома, сообщает "Подробно.uz".

Учредителем торгового дома с узбекской стороны выступила внешнеторговая компания "Узтрейд", а с болгарской – MBI Engineering Ltd.

"В ходе церемонии открытия широкий круг представителей болгарских компаний был ознакомлен с производимой в Узбекистане продукцией. Также участникам мероприятия была представлена презентация торгового и инвестиционного потенциала республики. По итогам проведенных встреч заключены экспортные контракты на поставку узбекской продукции на рынок Болгарии", – отметили в Минвнешторге.

Торговый дом открыт для увеличения объемов экспортных поставок, укрепления позиций на рынке Болгарии и последовательного и многогранного развития двусторонних отношений. Руководство компании "Узтрейд" отметило, что на базе торгового дома будет постоянно действовать шоу-рум товаров узбекских производителей.

Сегодня в Узбекистане осуществляют деятельность 21 предприятие с участием болгарских инвестиций в нефтегазовой, текстильной и пищевой отраслях, по производству готовой текстильной продукции и других сферах.

В ходе встреч в Болгарии узбекская делегация выразила интерес к совместной реализации инвестиционных проектов с болгарскими фармацевтическими компаниями. Также перспективными направлениями сотрудничества были названы реализация проектов в электротехнической, текстильной, строительной и сельскохозяйственной отраслях.

На переговорах также были затронуты вопросы развития сотрудничества в транспортно-логистической сфере, поскольку исторически сложившееся расположение Узбекистана и Болгарии в центре транспортно-коммуникационных маршрутов является благоприятным фактором для взаимного содействия узбекским и болгарским предпринимателям в обеспечении выхода к европейскому и азиатскому рынкам.

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