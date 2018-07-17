Избран новый глава Российско-азербайджанского делового совета

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета директоров Группы компании “Р-Фарм” Алексей Репик стал новым главой Российско-азербайджанского делового совета.

Об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), распространенном во вторник.

Кандидатуру Репика предложил Президент ТПП РФ Сергей Катырин на организационном заседании Российско-азербайджанского делового совета при Торгово-промышленной палате.

Репик сменил на этом посту Петра Фрадкова, который с апреля является главой временной администрации российского Промсвязьбанка.

На заседании Репик кратко представил свое видение стоящих перед Российско-азербайджанским деловым советом задач. Он напомнил, что в ближайшие месяцы пройдут знаковые для двусторонних отношений двух стран мероприятия: межрегиональный форум в Гяндже и заседание двусторонней межправительственной комиссии, и выразил уверенность, что члены делового совета примут активное участие в этих мероприятиях.

Также на заседании был утвержден исполнительный директор делового совета. Им стал генеральный директор ООО “ОКСО” Юрий Данилов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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