Узбекский и российские будут сотрудничать в операциях на мировых капитальных рынках

17 июля 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский АКБ «Узпромстройбанк» расширяет сотрудничество с крупными российскими банками АО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк», сообщает "Газета.uz".

Сотрудничество коснётся таких направлений как корреспондентские операции, торговое и экспортное финансирование, операции на мировых долговых и капитальных рынках, обмен опытом и подготовка кадров.

«Узпромстройбанк» уделяет особое внимание роли и значимости сферы HR в процессах трансформации банка в ведущий высокоэффективный финансовый институт, а также обеспечению своего успешного развития и расширения.

Так, банком достигнута договоренность со «Сбербанком», являющимся одним из лидирующих банковских конгломератов не только в России, но и в Европе. Она направлена на установление сотрудничества в сфере развития HR, в том числе по подготовке и обучению кадров по различным направлениям в корпоративном университете «Сбербанка».

Кроме этого, с «Газпромбанком», входящим в топ-3 крупнейших банков России, также достигнута договоренность по обмену опытом и обучению кадров, в частности в сфере реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства.

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