Узбекистан и Кыргызстан будут сотрудничать в социальном секторе

19 июля 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Узбекистана и Социальный фонд Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве в области социального страхования и пенсионного обеспечения, передаёт "UzDaily.uz".

Документ подписан с целью развития дружественных отношений, регулирования сотрудничества и информационной поддержки в области пенсионного обеспечения.

Соглашение заключено в ходе международной конференции, посвященной развитию пенсионных систем в условиях суверенитета, которая состоялась в Бишкеке.

Участниками конференции стали такие институты, как Международная Ассоциация пенсионных и социальных фондов (МАПСФ), Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), а также представители из социальных и пенсионных учреждений Грузии, Молдовы, Киргизии, России, Казахстана и Таджикистана.

В процессе встречи обсуждались особенности, проблемы, достижения и перспективы развития пенсионных систем стран СНГ, социально-экономические тренды, влияющие на систему пенсионного обеспечения, цифровизация экономики и социальной сферы, а также трудовая миграция и системы сохранения пенсионных прав трудящихся мигрантов.

На конференции с тематическим докладом «Пенсионная система Республики Узбекистан: Концепция реформирования пенсионного обеспечения» выступил исполнительный директор внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан Ёркин Турсунов.

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