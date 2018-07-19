Turkish Airlines анализирует результаты исследования последних тенденций в предпочтениях пассажиров

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines продолжает на постоянной основе изучать удовлетворённость пассажиров до, во время и после полёта. В рамках последнего исследования Turkish Airlines Aviation Trends, ведущая компания в области маркетинговых исследований Nielsen провела онлайн-опрос среди 8 150 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые хотя бы один раз за последние два года совершали перелёт. Респонденты из Китая, Франции, Германии, Индии, Японии, ЮАР, Швеции, ОАЭ, Великобритании и США приняли участие в опросе в период с 16 по 26 февраля 2018 года.

Не все, что возможно с точки зрения технологий, востребовано пассажирами. Например, большинство респондентов из Великобритании, США, Японии, Франции, Швеции и Германии выступают против того, чтобы авиакомпании разрешали пользоваться мобильными телефонами во время полёта. «За» выступили от 36% опрошенных в Германии до 48% в Великобритании. По мнению пассажиров, это будет им мешать (США – 89% и Япония – 93%), а также они не уверены, что постоянно быть на связи во время полёта так уж необходимо (Германия – 69%). Однако процент пассажиров, выступающих за разрешение пользоваться мобильными телефонами во время полёта, намного выше в Индии (73%), Китае (70%) и ОАЭ (63%). В среднем «за» высказались 51% всех опрошенных респондентов.

Как показал опрос, комфортабельное размещение, а также бесплатный и быстрый интернет, являются наиболее значимыми пожеланиями пассажиров в отношении будущего авиасообщений. Доля выделивших эти показатели значительно выросла по сравнению с предыдущим опросом. Наличие индивидуального места для сна занимает третье место в списке пожеланий к гражданской авиации будущего. Комментируя полученные результаты, председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines Илькер Айджи отметил: «Наше традиционное гостеприимство помогает нам обеспечить пассажирам превосходный опыт и сделать путешествие незабываемым. Мы внимательно следим за последними тенденциями и инновациями в гражданской авиации. Результаты опроса Global Aviation Trends 2017 ещё раз подтверждают, что мы являемся мировым лидером в этой области».

В отношении того, чьим рекомендациям можно доверять, пассажиры, прежде всего, склонны доверять собственному опыту (70%). Советы друзей и знакомых (57%), а также сайтов, посвящённых путешествиям (40%), занимают второе и третье места.

В случае отсутствия доступных прямых рейсов для межконтинентального перелёта, на удивление значительный процент пассажиров (36%) предпочтёт вылететь из ближайшего аэропорта и осуществить пересадку в зарубежном аэропорту, чем добираться поездом, автобусом, автомобилем или внутренним рейсом до крупного авиаузла своей страны, из которого осуществляются прямые перелёты (42%). Во Франции число респондентов, предпочитающих вылететь из ближайшего аэропорта и совершить пересадку в крупном хабе за рубежом (43%), даже выше числа респондентов, предпочитающих совершать путешествие из своей страны (32%).

Большинство авиапассажиров (69%) предпочитают, чтобы цена уже включала весь набор услуг, а не базовую стоимость. Особенно это характерно для пассажиров из ЮАР, Швеции и Индии, и для все большего числа японцев и американцев. Удобство – основная причина (72%) предпочтения, отдаваемого опции «все включено», особенно, в Индии (91%), Китае (78%) и ЮАР (78%). Во время ожидания выхода на посадку пассажиры придают особую важность своевременному информированию о задержках и их причинах (95%), присутствию представителя авиакомпании в случае задержки (87%), наличию стоек для бесплатной зарядки таких гаджетов, как ноутбук или мобильный телефон (87%).

Во время полёта чистота в салоне и в туалетных комнатах является основным пожеланием среди пассажиров всех стран (96%). Дружелюбный и внимательный персонал (94%), а также качество еды и напитков (94%), следуют сразу за чистотой салона. Касательно ожиданий пассажиров на борту возможность пить воду является преобладающим пожеланием (90%). Наличие здорового питания также важно (83%). Оба эти требования более значимы для ОАЭ и Индии.

По окончании полёта крайне важна надёжная доставка багажа в случае его потери (92%), особенно для ЮАР (96%), Китая (95%) и ОАЭ (94%). Во время своих предыдущих путешествий пассажиры уделяли наибольшее внимание чистоте в салоне (91%), а также компетентности и отношению персонала (91%). Далее следует достаточная освещённость салона (91%), качество питания (75%) и комфортабельность кресел (72%).

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и 4-звездной авиакомпанией с парком, состоящим из 326 (пассажирского и грузового) воздушных судов, летающих по 304 направлениям по всему миру, включая 255 международных и 49 внутренних. Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.

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