Coca Cola обладает большим потенциалом для расширения деятельности в Азербайджане - региональный менеджер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец 2017 года компания Coca Cola инвестировала в экономику Азербайджана 150 миллионов долларов, сказал в пятницу журналистам в Баку менеджер компании Coca Cola по Кавказскому региону Адриан Чернаутан.

По словам регионального менеджера, общий объем отчислений компании в госбюджет страны в виде налогов составляет порядка 250 миллионов долларов.

"Если сравнивать потенциал стран региона, то он очень высок. Они обладают большим потенциалом развития, нежели европейские страны. Компания Coca Cola осуществляет свою деятельность примерно в 200 странах мира, и мы думаем, что имеется большой потенциал для развития нашей деятельности на рынке Азербайджана", - сказал Чернаутан.

В Азербайджане, по словам регионального менеджера, компания представлена с 1994 года. В 1996 году в Азербайджане был введен в строй завод. В настоящее время на производственных мощностях компании в Азербайджане работают примерно 300 человек. "Однако в целом, косвенно мы обеспечиваем работой примерно три тысячи человек", - сказал Чернаутан.

Бизнес Coca Cola в Азербайджане, по словам регионального менеджера компании, растет большими темпами, и Азербайджан является самой динамично развивающейся страной в регионе.

«Объем потребления нашей продукции на душу населения в Азербайджане по сравнению с показателями рынка других стран региона наполовину меньше. Поэтому я считаю, что в последующие годы мы сможем увеличить нашу долю рынка двукратно. Прошлый год мы завершили успешно и наш доходы были двухзначными. Наша цель покрыть потребности потребителей, и мы стараемся наряду с нашими основными брендами производить и другую продукцию», - сказал Чернаутан.

Исторически Coca Cola, по словам регионального менеджера, занималась производством и продажей в основном таких напитков как Coca Cola, Fanta и Bonaqua.

«В последние же годы мы предложили рынку такие бренды как Cappy и Fusty. Среди энергетических напитков можно отметить продукт Burn. Пока я вижу большой потенциал развития нашей существующей продуктовой линейки в Азербайджане, но не исключено, что в будущем обретет актуальность вопрос продвижения на рынке наших новых продуктов. У компании имеются некоторые планы на вторую половину года и на следующий год, но пока я не могу их огласить», - сказал Чернаутан.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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