Вьетнам поможет Узбекистану в развитии ряда секторов сельского хозяйства

24 июля 2018 13:15 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Узбекистане установлен минимальный размер претензии при камеральных проверках
Бизнес 14:26
Три таджикских банка получат кредит от Узбекистана на 100 млн долларов
Узбекистан 13:57
JPMorgan Chase поможет Узбекистану в получении кредитного рейтинга и выпуске облигаций
Бизнес 10:51
Узбекская Artel и итальянская QS Group сотрудничают в производстве бытовой техники
Бизнес 10:06
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета в Кыргызстане
Узбекистан 09:26
В Турции сократился совокупный капитал регистрированных узбекских компаний
Бизнес 23 июля 20:24
Лента новостей
Турция готова оказать Греции помощь в тушении лесных пожаров – Эрдоган
Турция 14:26
В Узбекистане установлен минимальный размер претензии при камеральных проверках
Бизнес 14:26
Тель-Авив предложил Афинам помощь в связи с лесными пожарами
Израиль 14:21
МИД: Среди жертв лесных пожаров в Греции граждан Азербайджана нет
Политика 14:15
Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана договорились ускорить делимитацию границы
Кыргызстан 14:02
Азербайджан начал поставки меда в Великобританию
Бизнес 13:58
Три таджикских банка получат кредит от Узбекистана на 100 млн долларов
Узбекистан 13:57
Минобороны Турции об отказе на платной основе от прохождения воинской службы
Турция 13:49
Юбилейный Габалинский международный музыкальный фестиваль - программа
Культура 13:47