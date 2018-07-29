Азербайджан значительно увеличит производство табака (Эксклюзив)

29 июля 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объемы производства табака в Азербайджане могут увеличиться на 30 процентов до конца 2018 года, сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров табака Тельман Хасратов.

“Сбор табака начался относительно недавно, но мы уже ожидаем ощутимого роста в производстве к концу 2018 года. В настоящее время наибольшие объемы производства табака сосредоточены в Балакане, Шеки, Исмаиллы, Габале, Лерике и Масаллы”, - сказал Хасратов.

Основными направлениями экспорта азербайджанского табака, по его словам, являются Белоруссия и Россия. Основная доля произведенного в Азербайджане табака, в свою очередь, идет на внутренний рынок.

Параллельно с производством планируется увеличить к концу 2018 года также и экспорт табака.

Говоря о закупочной цене на табак, которая в настоящее время невыгодна для производителей, Хасратов сказал, что данный вопрос будет решаться на совещании, запланированном на 27 июля министерством сельского хозяйства Азербайджана в Загатале.

“На этом же совещании будут обсуждаться вопросы кредитования производителей табака. Посевные площади табака также увеличатся. В Загатале в 2017 году для производства табака использовалось 600 гектаров земли, в 2018 году площадь увеличилась до 800 гектаров”, - сказал Хасратов.

По его словам, производители табака планируют также обновить парк техники.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, в январе-июне 2018 года Азербайджан экспортировал табака и его промышленных заменителей на сумму 5,52 миллиона долларов, импортировал - на сумму 60,1 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт снизился на 9,06 процента, импорт - приблизительно на 17 процентов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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