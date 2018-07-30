В Ташкенте обсудят создание новых транспортных коридоров в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана 20-21 сентября пройдёт международная конференция на тему: «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности», сообщили в Министерстве внешней торговли Узбекистана.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы эффективного и взаимовыгодного использования международных транспортных коридоров, формирования единого, разветвленного и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии для укрепления взаимосвязей, основанных на взаимном доверии и добрососедстве.

Целью мероприятия также будет дальнейшее развитие диалога с международными финансовыми институтами, организациями, союзами транспортников, а также представителями транспортных и логистических компаний по развитию действующих и формированию новых транспортных коридоров.

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