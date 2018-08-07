Азербайджан вводит новые тарифы на таможенное оформление товаров и транспортных средств

7 августа 2018 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С пятого сентября 2018 года в Азербайджане вступят в силу новые тарифы на таможенное оформление товаров и автотранспортных средств, импортируемых в страну.

Соответствующее решение о внесении изменений в "Суммы таможенных сборов" подписано премьер-министром Новрузом Мамедовым накануне. Данное предложение Государственного таможенного комитета согласовано с министерствами экономики и финансов.

Изменения коснутся таможенных сборов с товаров и транспортных средств, находящихся под таможенной процедурой (за исключением транзитной таможенной процедуры), в том числе товаров, ввозимых физическими лицами не в целях производства и не в коммерческих целях, по которым образовался долг и для хранения которых используются резервы воздушных судов, в том числе конструкции воздушных судов, а также задействованы члены экипажа, обслуживающий персонал.

Таким образом, при таможенной стоимости товара до 1000 манатов будут взиматься 15 манатов (ныне 10 манатов), свыше 1000 и до 10 тысяч манатов - 60 манатов (ныне 50 манатов), свыше 10 тысяч и до 50 тысяч манатов - 120 манатов (ныне при стоимости от 10 001 до 100 000 манатов - 100 манатов), свыше 50 тысяч и до 100 тысяч манатов - 200 манатов.

Также введены новые тарифы. При таможенной стоимости товара свыше 100 тысяч и до 500 тысяч манатов установлены сборы в размере 300 манатов, свыше 500 тысяч и до одного миллиона манатов - 600 манатов, свыше одного миллиона - одна тысяча манатов. В настоящее время при таможенной стоимости товара свыше 100 001 маната действует единой сбор в 275 манатов.

Согласно решению, сборы за выдачу свидетельства о регистрации автомобильных средств, ввезенных на таможенную территорию Азербайджана, в том числе временно, составят 30 манатов (ныне 20 манатов) для грузовых и легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов, и 25 манатов (ныне 15 манатов) - для других автотранспортных средств.

(Автор: Илькин Шафиев)

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