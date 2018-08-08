Российская компания будет поставлять металлопродукцию в Турцию через БТК

8 августа 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) намерено осуществлять поставки металла в Турцию посредством международного транспортного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Об этом говорится в среду в сообщении компании.

Отмечается, что ММК уже доставил пробную партию металлопродукции в Турцию по железнодорожному маршруту Магнитогорск – Баку – Тбилиси – Карс.

«В настоящее время совместно с азербайджанским оператором ADY Express разрабатывается возможность поставки по этому маршруту до 250 тысяч тонн металлопродукции в год, или около трети потребности Магнитогорского металлургического комбината в Турции в горячекатаном рулоне», - отмечается в сообщении.

Отмечено, что четыре контейнера общим весом 120 тонн доставлены на дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината в Турции. Расстояние в 5 тысяч километров вагоны преодолели за 17 дней. До этого поставки подобной продукции на комбинат осуществлялись исключительно морем через порт в Новороссийске. Протяженность данного маршрута составляет более шести тысяч километров, время в пути – 30 дней.

«Диверсификация логистических потоков позволит компании снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийского порта. Снижение числа перевалок также позволит избежать механических повреждений товарной продукции и обеспечит сохранение качественных характеристик металла. К тому же, снижение сроков доставки позволит оптимизировать оборотный капитал компании за счёт снижения запасов в пути. Помимо этого, новый маршрут позволяет рассматривать перспективу диверсификации экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун», - сказано в сообщении.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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