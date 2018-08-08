Дефицит счета текущих операций в Казахстане значительно сократился

БАКУ /Trend/ - Дефицит счета текущих операций в первом полугодии в Казахстане сократился в два раза до 1,4 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в среду в предварительной оценке Национального банка Казахстана.

"Стабильная экономическая ситуация в странах-партнерах и рост добычи нефти и газового конденсата благоприятно влияют на динамику экспорта", - говорится в сообщении регулятора.

В отчетном периоде экспорт товаров увеличился на 21,8 процента и составил 28,6 миллиарда долларов.

При этом рост внутренней экономики способствовал увеличению импорта товаров на 7,8 процента до 16,1 миллиарда долларов. В итоге торговый баланс улучшился на 46,2 процента до 12,5 миллиарда долларов.

"Основным сдерживающим фактором к сокращению дефицита текущего счета по- прежнему являются доходы иностранных прямых инвесторов, которые в связи с ростом экспортных доходов увеличились на 32,8 процента до 11,2 миллиарда долларов. Более половины этих доходов было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий", - отмечается в сообщении регулятора

Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций вырос в 1,5 раза и составил 4,8 миллиарда долларов.

"Основным источником притока стало погашение иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями. Вместе с тем для этого периода были характерны выплаты крупных дивидендов нерезидентами в пользу казахстанских предприятий и резидентами – иностранным инвесторам (так называемые супердивиденды). Такие операции отражаются в платежном балансе как изъятие капитала по прямым инвестициям", - поясняется в сообщении регулятора.

По портфельным инвестициям чистый отток капитала составил два миллиарда долларов, в основном, за счет выкупа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на рынке своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также покупок резидентами на вторичном рынке еврооблигаций министерства финансов РК.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на первое июля 2018 года оценивались в 30,1 миллиарда долларов, что покрывает потребности финансирования 8,2 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.

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