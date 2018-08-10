Количество новых предприятий в Узбекистане выросло более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - За январь-июль 2018 года в Узбекистане было создано 33,9 тысячи новых предприятий и организаций, что на 6,3 тысячи (22,6 процента) больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщили в Государственном комитете Узбекистана по статистике.

Вместе с тем, количество предприятий и организаций, прекративших свою деятельность, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13,9 процента и составило четыре тысячи.

В результате общее количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 24,1 тысячи (8,4 процента) и составило 309,6 тысячи.

Из общего числа на долю предприятий и организаций в сфере торговли приходится 22 процента, промышленности – 17,2 процента, строительства – 8,8 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 7,5 процента, услуг по проживанию и питанию – шесть процентов, перевозки и хранения – 4,1 процента, информации и связи – 2,2 процента, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 2,1 процента, в других сферах экономической деятельности – 30,1 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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