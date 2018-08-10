В Азербайджане нет ограничений на продажу инвалюты - финрегулятор

10 августа 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет никаких ограничений на продажу банками иностранной валюты.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана, комментируя распространившуюся ранее информацию о введении ограничений на продажу иностранной валюты в стране.

“Палата надзора над финансовыми рынками не давала банкам каких-либо указаний по ограничению продажи иностранной валюты. В то же время и со стороны граждан не поступало жалоб в связи с подобными проблемами”, - отметили в Палате.

Финансовый регулятор подчеркнул, что банки имеют достаточно иностранной валюты, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

“Этот вопрос находится под нашим контролем. Более того, если клиенты банков столкнутся с ограничениями на продажу им иностранной валюты, то они могут обратиться к нам и мы примем необходимые меры”, - добавили в Палате.

Напомним, что в ходе последнего валютного аукциона, проведенного Центральным банком Азербайджана при участии Госнефтефонда страны вчера, спрос на доллары составил 58,9 процента от предложения. Так, на аукционе банкам было предложено 70 миллионов долларов, но они купили 41,2 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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