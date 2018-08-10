Шахин Мустафаев: Азербайджан хочет развивать отношения с Таджикистаном в сферах ИКТ и сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном успешно развиваются во всех направлениях, сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе азербайджано-таджикской деловой встречи.

По словам министра, сегодняшняя деловая встреча станет очередным катализатором развития двусторонних экономических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.

Мустафаев отметил, что предприниматели Азербайджана также заинтересованы в развитии отношений с таджикскими коллегами.

"Основной интерес для азербайджанских предпринимателей представляют такие сферы, как сельское хозяйство и информационные технологии", - подчеркнул Мустафаев.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном установлены 29 мая 1992 года. Договорно-правовая база между двумя странами насчитывает более 40 соглашений в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах. Приоритетными направлениями экономического сотрудничества между странами являются цветная металлургия, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышленность, транспорт и коммуникации.

Товарооборот между двумя странами в первом полугодии 2018 года составил, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, около 2,5 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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