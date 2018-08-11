В руководстве азербайджанского TuranBank произошли изменения

11 августа 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В руководстве азербайджанского Turanbank произошли изменения, говорится в информации, размещенной в субботу на официальном сайте банка.

Согласно информации, в состав Наблюдательного совета банка вошел Абид Мамедов. Кроме того, новый участник появился в составе правления банка. Им стал генеральный директор банка по информационным технологиям Бахтияр Мамедов.

Также назначен исполняющий обязанности директора департамента казначейства - им стал Шамхал Иманов. Должность директора данного департамента была вакантной.

TuranBank действует в Азербайджане с 1992 года. У банка имеются 15 филиалов, одно отделение и шесть представительств. Уставный капитал банка, по данным на конец первого квартала 2018 года, превышает 55 миллионов манатов.

Также TuranBank принадлежат 100 процентов акций Turan Leasing, восемь процентов - в страховой компании Bashak-Inam и 2,4 процента - в процессинговом центре Milli Kart.

Официальный курс на 11 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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