Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов

11 августа 2018 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 13 августа проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в субботу ЦБА.

В рамках аукциона ЦБА планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 8,01-9,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 11 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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