Население Узбекистана всё ещё предпочитает наличные платежи

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2018 года население Узбекистана обналичило с банковских карт денежные средства на сумму 2,2 триллиона сумов, что в 1,4 раза больше, чем в первом квартале этого года, сообщается в отчете Центрального банка Узбекистана «Обзор наличного денежного обращения в первой половине 2018 года».

Согласно информации, тенденция роста снятия наличных денег сопровождалась увеличением удельного веса покупок наличными.

«Так, если в январе-июне 2018 года объём наличных платежей за товары и услуги увеличился в 2,7 раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, то объём операций с использованием банковских карт остался неизменным», – говорится в сообщении Центрального банка.

В целом увеличение общей суммы снятия наличных денег с банковских карт и доли наличных денег в поступлениях от торговой выручки и платных услуг свидетельствует об их предпочтении в качестве платежного средства среди населения.

В первой половине 2018 года остатки денежных средств на счетах банковских карт физических лиц увеличились на 16 процентов: с 1,6 триллиона сумов в январе до 1,8 триллиона сумов в июне.

Вместе с тем под воздействием структурных изменений, осуществляемых в денежно-кредитной сфере, наблюдается увеличение оборота наличных денег через кассы банков. В частности, в январе-июне 2018 года среднемесячный оборот наличных денег через банковские кассы составил 11,7 триллиона сумов, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2017 года (4,7 триллиона сумов).

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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